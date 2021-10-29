В Броварах пенсионерка погибла под колесами двух авто: фото с места трагедии

В городе Бровары Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Вечером 28 октября там погибла 81-летняя женщина.

По данным правоохранителей, жизнь пенсионерки оборвалась примерно в 18:00 на улице Степана Бандеры. Она решила перейти дорогу в неустановленном месте.

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Трагедия произошла на улице Степана Бандеры вечером / Фото полиции Киевской области

Один сбил, другой переехал

Нарушив правила дорожного движения, женщина попала под колеса Peugeot. От удара потерпевшая упала на землю, и на нее наехал Nissan. Полученные травмы оказались сверхтяжелыми, поэтому женщина умерла на месте ДТП.

Гибель человека будет расследовать полиция. Сейчас она выясняет все обстоятельства летального инцидента.



Женщину сначала сбила легковушка, а потом переехало еще одно авто / Фото полиции Киевской области

Гибель ребенка в жуткой аварии

На трассе Киев – Одесса возле села Гребенки в аварии погибла 6-летняя девочка. Ее отец не справился с управлением легковушки Lanos и въехал в грузовик MAN, который двигался по соседней полосе. За жизнь ребенка несколько дней боролись в реанимации, но спасти не смогли.

Текст публикации полиции Киевской области:

Полицейские Броварщины устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибла пожилая женщина

Сегодня около 18 часов на улице Степана Бандеры в Броварах произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, водитель автомобиля Peugeot сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неустановленном месте. От удара потерпевшая упала на землю, а другой водитель, управляя легковушкой Nissan, совершил наезд на нее. От полученных травм 81-летняя броварчанка погибла на месте происшествия.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства ДТП и впоследствии предоставят соответствующую правовую квалификацию.