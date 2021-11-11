В Буче грузовик с хлебом перевернулся из-за выкрутасов легковушки на дороге

В Буче произошла серьезная авария с опрокидыванием грузовика. Его водитель потерял управление после столкновения с Mazda, которая устроила на дороге опасные маневры. Инцидент произошел 11 ноября.

В соцсетях очевидцы писали, вроде грузовик перевозил хлеб. Он столкнулся с легковушкой на пересечении улиц Садовой и Водопроводной.

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Mazda вылетела на перекресток

Прибывшие на место аварии патрульные полицейские выяснили, что аварию спровоцировал водитель Mazda. Двигаясь по второстепенной дороге, он вылетел на перекресток, однако не дал преимущества в движении ГАЗу. После столкновения оба водителя выбрались из разбитых машин, однако от госпитализации отказались.



От удара грузовик перевернулся на бок / Фото полиции Киевской области

Что угрожает "гонщику"

Правоохранители составили на 25-летнего водителя легковушки административные протоколы о нарушении правил дорожного движения, которые повлекли повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества.

Ему грозит штраф до 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение водительских прав на 6 – 12 месяцев.

Жуткая авария с опрокинутым такси: похожий случай в Киеве

На проспекте Николая Бажана в Киеве неуправляемое такси Bolt спровоцировало массовое ДТП. Днем 9 ноября оно зацепило два автомобиля во время движения, а затем вылетело на стоянку, перевернулось и разбило еще четыре машины. За рулем легковушки находился иностранец.

В Буче столкнулись Mazda и грузовик: видео