В Буче ночное ДТП с двумя фурами парализовало движение: кадры с места масштабной аварии

В городе Буча под Киевом произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков. Они столкнулись в ночь на 25 октября.

На место аварии сразу же прибыли экипажи полиции. Пострадал ли кто-то из водителей от столкновения, пока не известно.

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Одна фура догнала другую, когда та стояла на обочине / Скриншот видео

Фура "притаилась" в темноте

Один из грузовиков въехал в другой на полном ходу.

Водитель двигавшейся фуры не заметил, что на обочине припаркован такой же тяжеловоз.

Из-за столкновения движение на дороге парализовало.

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В Киеве Volkswagen Caddy по неизвестным причинам вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик Renault Kerax. В результате водитель легковушки погиб мгновенно. Спасателям пришлось деблокировать его тело из искореженной машины спецсредствами. Трагедия произошла 21 октября.