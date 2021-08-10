Введут новый локдаун в столице: в КГГА сделали заявление

В КГГА 10 августа рассказали, что предпосылок для введения нового локдауна в столице пока нет. Однако отметили, что уже начали к нему готовиться.

В частности, уже разработали электронную систему регистрации на получение спецпропусков в общественный транспорт. Это нужно, чтобы с приходом 3 волны не было очередного коллапса.

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Киев активно готовится

Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба. По его словам, Киев активно готовится к жесткому карантину.

Предпосылок для введения строгого карантина сегодня в Киеве нет. Однако мы не хотим, чтобы третья волна застала столицу врасплох. Поэтому готовимся заранее по всем направлениям: медицина, образование, инфраструктура,

– отметил Кулеба.

Почему говорят о новом локдауне

Недавно начали говорить, что в городах Украины снова могут ввести усиленный карантин. В основном это обусловлено стремительным распространением нового штамма коронавируса Дельта.

В частности, 5 августа стало известно, что в Украине почти в десять раз выросло количество больных коронавирусом нового штамма. О том, что первые 6 случаев инфицирования Дельтой зафиксировали в Киеве, сообщили еще 22 июля.

Начало 3 волны коронавируса в Украине прогнозируют на осень 2021 года. Об этом 2 августа заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

С этим соглашается и глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан. По его словам, в Киеве 3 волна начнется в конце августа – начале сентября. Это объясняют возвращением жителей столицы с каникул и отпусков. Больше об этом – по ссылке.