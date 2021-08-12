Как будут работать пропуска в транспорте во время локдауна в Киеве

Во время возможного локдауна в Киеве будут действовать пропуска в транспорт. Но это будет не отдельная карточка, как было раньше. Разрешение на проезд будут предоставлять на транспортную карточку, которую уже приобрели жители столицы.

Для этого директор предприятия или организации должен заранее подать заявку. Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба.

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Ездить можно будет по действующим транспортными картами

Сейчас в общественном транспорте Киева действуют карточки старого образца, новая транспортная карта, а также карточка киевлянина.

По этим картам можно будет и дальше ездить в общественном транспорте, если введут определенные ограничения. Разрешение будет предоставляться на транспортную карточку, которую уже приобрели киевляне,

– пояснил Кулеба.

Он добавил, что каждая карта имеет свой индивидуальный номер и серию. Поэтому именно по этому номеру можно будет установить, может ли человек пользоваться транспортом.

Как работает новая система электронных пропусков

Руководитель фирмы должен зарегистрироваться в системе с помощью электронной подписи.

Далее он заполняет электронную форму и должен добавить 10 доверенных лиц, которые будут иметь к ней доступ.

Позже руководитель, дождавшись подтверждения по электронной почте, должен добавить данные работников, что будут иметь право на проезд во время локдауна.

После надо проверить и подтвердить выдачу электронных пропусков в системе "Киев цифровой".

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