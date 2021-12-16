На бульваре Шевченко снова ограничили движение из-за угрозы повторного обвала асфальта

На бульваре Шевченко в Киеве частично ограничили движение в направлении Бессарабской площади. Это связано с риском повторного обвала дорожного покрытия.

Об угрозе предупредил Киеватодор. Специалисты компании пояснили, что беспокойство у них вызвало падение давления в водопроводе.

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Настало время ремонта

Коммунальщики пришли к выводу, что для избежания подобных ситуаций в будущем необходимо полностью заменить часть трубопровода. Именно поэтому на указанном отрезке и вводятся частичные ограничения. В то же время водителей предупредили, что в случае необходимости движение там перекроют полностью.



Сейчас для движения транспорта на бульваре Шевченко открыта только третья полоса / Фото официального портала Киева

Раритетные трубы износились

На место вызвали бригаду Киевводоканала, которая обнаружила на бульваре Шевченко, 1 – 3 провал между первой и второй полосами 1,5 метра на 1,5 метра. Его глубина достигает 1,3 метра. Чтобы защитить водителей, зону опасности огородили, а открытой для движения оставили только третью полосу.

Ремонтники надеются справиться с работами в минимальные сроки. Они отметили, что повреждения обнаружили на чугунном трубопроводе диаметром 150 миллиметров, который построили еще в 1956 году. Поэтому неудивительно, что коммуникации уже исчерпали свой ресурс. К тому же, за более чем полвека нагрузка на них существенно возросла.

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