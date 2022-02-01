Бывшего директора департамента КГГА будут судить за потерю почти 2 миллиона субсидий

Бывшего главу департамента социальной политики КГГА подозревают в служебной халатности. 1 февраля работники прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении экс-чиновника.

Следователи утверждают, что бывший директор департамента КГГА якобы не принял всех мер, чтобы взыскать с предприятия-поставщика тепла задолженность за 2017 – 2018 годы. Компания-подрядчик якобы не использовала средства, которые были выделены департаментом в качестве субсидий.

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Согласно ревизии Государственной аудиторской службы, речь идет о потере бюджетом 1,9 миллиона гривен.

Теплопоставщик обанкротился после отопительного сезона

Правоохранители утверждают, что после окончания отопительного сезона предприятие сразу изменило юридический адрес и начало процедуру банкротства.

Во время утверждения реестра кредиторов компании хозяйственный суд не учел переплаченные Киевом средства, поэтому город потерял немалую сумму.

Следователи задокументировали, что взыскание 1,9 миллиона гривен стало невозможным именно из-за бездействия бывшего директора департамента.

Во время расследования правоохранители заказывали несколько судебных экспертиз, которые подтвердили сумму убытков.

Действия бывшего чиновника квалифицировали как ненадлежащее использование служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия. Когда дело начнут рассматривать по сути, пока неизвестно.

Если мужчину признают виновным, ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от 4 250 до 12 750 гривен.

Также прокуроры отправили в КГГА письмо с предложением составить в отношении обвиняемого иск о возмещении убытков.

Большинство дел в отношении работников КГГА еще не дорасследовали

С мая 2021 в различных департаментах и участках КГГА, а также в коммунальных компаниях, которые подчинены мэрии, прошли массовые обыски. Сотрудники полиции, фискальной службы и СБУ чуть ли не ежедневно проводили следственные действия, чем мешали работе ведомств. У Виталия Кличко называли десятки открытых уголовных производств давлением на столичную власть. Большинство дел, которые открыли относительно якобы коррупции в КГГА, пока еще не дорасследованы.