Слідчі стверджують, що колишній директор департаменту КМДА нібито не вжив всіх заходів, аби стягнути з підприємства-теплопостачальника заборгованість за 2017 – 2018 роки. Компанія-підрядник буцімто не використала кошти, які були виділені департаментом у якості субсидій.

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Згідно з ревізією Державної аудиторської служби, йдеться про втрату бюджетом 1,9 мільйона гривень.

Теплопостачальник збанкрутував після опалювального сезону

Правоохоронці стверджують, що після закінчення опалювального сезону підприємство одразу змінило юридичну адресу та почало процедуру банкрутства.

Під час затверждення реєстру кредиторів компанії господарський суд не врахував переплачені Києвом кошти, тому місто втратило чималу суму.

Слідчі задокументували, що стягнення 1,9 мільйона гривень стало неможливим саме через бездіяльність колишнього директора департаменту.

Під час розслідування правоохоронці замовляли декілька судових експертиз, висновки яких підтведрили суму збитків.

Дії колишнього посадовця кваліфікували як неналежне використання службових обов'язків, яке спричинило тяжкі наслідки. Коли саме справу почнуть розглядати по суті, наразі невідомо.

Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 4 250 до 12 750 гривень.

Також прокурори відправили до КМДА лист з пропозицією скласти щодо обвинуваченого позов про відшкодування збитків.

Більшість справ щодо працівників КМДА ще не дорозслідували

З травня 2021 у різних департаментах та відділках КМДА, а також у комунальних компаніях, які підпорядковані мерії, пройшли масові обшуки. Працівники поліції, фіскальної служби та СБУ ледве не щодня проводили слідчі дії, чим заважали роботі відомств. У Віталія Кличка називали десятки відкритих кримінальних проваджень тиском на столичну владу. Більшість справ, які відкрили щодо нібито корупції в КМДА, наразі ще не дорозслідувані.