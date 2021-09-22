Цель не закрыть школы, а выработать коллективный иммунитет, – глава КОГА об ограничении в Киеве
Источник:24 канал
Украина переходит в желтую зону. На Киевщине чуть более половины школ планируют продолжить учебный год. В то же время более 40% – закроют.
В школах ситуация неплохая, большая часть проблем – с детскими садами. Там ниже процент вакцинированных работников. Об этом в эфире 24 каналу сказал председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин.
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Володин: Спасение – в вакцине
По его словам, вопрос заключается в стимуляции педагогов. Ведь они общаются и имеют много контактов.
Цель проводимых мероприятий – это не закрыть школы, образовательные учреждения, а выработать коллективный иммунитет,
– отметил Володин.
Он отметил, что педагоги – это самая уязвимая группа. Похожая ситуация и с медиками. В то же время в области – уже 86% вакцинированных врачей.Напомним! Завтра, 23 сентября, смогут работать те учебные заведения, в которых более 80% персонала привиты от коронавируса.
"Вопрос в том, чтобы выработался коллективный иммунитет, чтобы меньше была заболеваемость", – сказал председатель КОГА.
Разница, как сказал Володин, между ситуацией 2020 года, когда вводили локдаун и 2021 годом в том, что сейчас можно спастись. "Это спасение у вакцине", – сказал глава облгосадминистрации.
Володин рассказал о ситуации с COVID-19 в Киеве: смотрите видео
Ситуация с коронавирусом в Украине: что известно
- От 23 сентября вся Украина переходит в желтую зону. Такое решение приняла соответствующая комиссия.
- Причина этому – рост заболеваемости COVID-19. За неделю – количество зараженных коронавирусом увеличилось почти на 70%, а госпитализаций – на 51%.
- Сейчас правительство продолжило адаптивный карантин минимум до конца 2021 года.
- За 23 сентября – более 6 тысяч новых случаев заболевания.
- По прогнозам Министерства здравоохранения, локдаун – неотвратим. Украине грозит до 20 тысяч случаев COVID-19 в сутки.