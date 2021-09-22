Цель не закрыть школы, а выработать коллективный иммунитет, – глава КОГА об ограничении в Киеве

Украина переходит в желтую зону. На Киевщине чуть более половины школ планируют продолжить учебный год. В то же время более 40% – закроют.

В школах ситуация неплохая, большая часть проблем – с детскими садами. Там ниже процент вакцинированных работников. Об этом в эфире 24 каналу сказал председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

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Володин: Спасение – в вакцине

По его словам, вопрос заключается в стимуляции педагогов. Ведь они общаются и имеют много контактов.

Цель проводимых мероприятий – это не закрыть школы, образовательные учреждения, а выработать коллективный иммунитет,

– отметил Володин.

Он отметил, что педагоги – это самая уязвимая группа. Похожая ситуация и с медиками. В то же время в области – уже 86% вакцинированных врачей.

! Завтра, 23 сентября, смогут работать те учебные заведения, в которых более 80% персонала привиты от коронавируса.

"Вопрос в том, чтобы выработался коллективный иммунитет, чтобы меньше была заболеваемость", – сказал председатель КОГА.

Разница, как сказал Володин, между ситуацией 2020 года, когда вводили локдаун и 2021 годом в том, что сейчас можно спастись. "Это спасение у вакцине", – сказал глава облгосадминистрации.

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