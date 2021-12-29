В центре Киева гонщик Мочанов попал в конфликт на дороге и ударил чужую машину

ЧП с участием известного блоггера и автогонщинка произошло в Киеве днем 28 декабря. Алексей Мочанов и неизвестный мужчина устроили скандал на дороге.

По словам автогонщика, он двигался на Большой Васильковской улице и собирался сместиться вправо, когда чуть не столкнулся со Scoda, которая неслась полосой общественного транспорта. Именно это и послужило причиной конфликта.

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Судя по короткой записи диалога между водителями, некорректно и агрессивно вел себя именно Мочанов.

Догнал, ударил и уехал

Оппонент гощника говорит, что на Большой Васильковской Мочанов чуть не спровоцировал ДТП, не дав ему преимущество в движении.

Некоторое время спустя, уже на соседней улице, известный блоггер догнал Scoda и начал ссориться с ее водителем.

Гонщик был агрессивно настроен, показал молодому человеку непристойный жест и оскорбил его.

Кроме того, Мочанов ударил кулаком по стеклу машины, после чего сел в свою и уехал.

Объяснил конфликт матом и оскорблениями

Отреагировал на инцидент и сам Мочанов, опубликовавший в фейсбуке свое видение ситуации. Сделал он это с унижением водителя Skoda и с многочисленными оскорблениями в его адрес. По его словам, никакой подрезки не было, а опасная ситуация на дороге произошла из-за движения молодого человека полосой общественного транспорта. После того, как аварийная ситуация была исчерпана, оппонент якобы бранился на Мочанова.

Неслось у***ще по Большой Васильковской напротив НСК по полосе общественного транспорта, где его не должно быть. Я спокойно смещался в пробке вправо с включенным поворотом и никто никуда не мог и не должен был врезаться. Вместо того чтобы встать, открыть окно и извиниться малолетка нагнул мне бравых х**в. По предложению припарковаться и повторить мне этот комментарий доматерился и начал выполнять, – написал Мочанов.

Смотрите видео, как Алексей Мочанов бьет кулаком чужую машину: