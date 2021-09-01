В центре Киева горит здание колледжа связи: ужасное видео

Достаточно серьезное возгорание произошло на бульваре Тараса Шевченко вечером 1 сентября. Огонь распространился в здании помещения, которое принадлежит Киевскому профессиональному колледжу с усиленной военной и физической подготовкой.

Серьезный пожар возник на бульваре Шевченко 54/56 вечером 1 сентября. Спасателей вызвали прохожие, которые увидели, что из окна админздания повалил едкий дым.

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На месте пожара работают спасатели ГСЧС, которые помогли людям эвакуироваться из помещения.

Движение по бульвару фактически заблокировано

Как отметили свидетели инцидента, пожар начался около 19:30. Загорелось помещение на втором этаже здания.

Прибывшие на место, выяснили, что огонь охватил один из кабинетов площадью 50 квадратных метров.

Пожарные сразу приступили к тушению огня.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Сейчас из-за большого количества спецтранспорта проезд по бульвару Шевченко в направлении площади Победы серьезно затруднен.

Смотрите видео с места пожара в учебном заведении в Киеве: