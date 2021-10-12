В центре Киева готовятся к масштабной выставке военной техники: фоторепортаж

В центр Киева стягивают образцы военной техники, которую будут демонстрировать всем желающим с 13 по 17 октября. Днем 12 октября, когда движение по Владимирскому проезду уже перекрыли, на Михайловской площади прошла репетиция праздничных мероприятий.

Активная подготовка к выставке современного вооружения началась утром 13 октября. Мероприятие будет посвящено Дню защитников и защитниц Украины.

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В течение нескольких часов военные расставляли на Михайловской площади образцы техники ВСУ и различных подразделений ГСЧС.

Покажут образцы, которых еще не видели в Вооруженных силах



На выставке будут показывать уникальные образцы военной техники / Фото "Реальный Киев"

Кроме подготовки непосредственно выставочных экземпляров на Михайловской площади бойцы ВСУ также провели репетицию торжественного выступления оркестра.

Военные музыканты будут выступать на церемонии открытия выставки.



На выставке покажут образцы роботизированной техники / Фото "Реальный Киев"

По данным министерства обороны, все образцы вооружения и техники, которые будут показывать в центре столицы, нет у ВСУ. Сейчас только идет процесс или взятия на вооружение, или передачи для использования.

Кроме того, чиновники минобороны говорят, что киевлянам и гостям города покажут отдельные экспозиции в рамках проекта "Цифровизация армии" – передовые образцы роботизированной техники и средств разведки.

Смотрите видео подготовки к демонстрации вооружения украинской армии и ГСЧС: