В центре Киева готовятся к масштабной выставке военной техники: фоторепортаж
Источник:"Реальный Киев"
В центр Киева стягивают образцы военной техники, которую будут демонстрировать всем желающим с 13 по 17 октября. Днем 12 октября, когда движение по Владимирскому проезду уже перекрыли, на Михайловской площади прошла репетиция праздничных мероприятий.
Активная подготовка к выставке современного вооружения началась утром 13 октября. Мероприятие будет посвящено Дню защитников и защитниц Украины.
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В течение нескольких часов военные расставляли на Михайловской площади образцы техники ВСУ и различных подразделений ГСЧС.
Покажут образцы, которых еще не видели в Вооруженных силах
На выставке будут показывать уникальные образцы военной техники / Фото "Реальный Киев"
- Кроме подготовки непосредственно выставочных экземпляров на Михайловской площади бойцы ВСУ также провели репетицию торжественного выступления оркестра.
- Военные музыканты будут выступать на церемонии открытия выставки.
На выставке покажут образцы роботизированной техники / Фото "Реальный Киев"
По данным министерства обороны, все образцы вооружения и техники, которые будут показывать в центре столицы, нет у ВСУ. Сейчас только идет процесс или взятия на вооружение, или передачи для использования.
Кроме того, чиновники минобороны говорят, что киевлянам и гостям города покажут отдельные экспозиции в рамках проекта "Цифровизация армии" – передовые образцы роботизированной техники и средств разведки.
Смотрите видео подготовки к демонстрации вооружения украинской армии и ГСЧС: