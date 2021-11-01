В центре Киева иностранец сбил женщину, переходившую дорогу на зеленый

Весьма серьезная авария произошла ночью 1 ноября в центре Киева. Водитель Hyundai нарушил правила дорожного движения и совершил ДТП с потерпевшей. Женщину, которую сбила легковушка, госпитализировали в больницу.

Авария произошла на перекрестке улиц Саксаганского и Большой Васильковской. На месте происшествия работали медики скорой и полицейские.

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Задержали ли владельца автомобиля правоохранители, пока неизвестно.

Объяснить свои действия не смог



Женщина получила травмы головы и таза / Фото "Киев оперативный"

Как выяснили патрульные и следователи, водитель Hyundai с харьковскими номерами поворачивал налево, но не снизил скорость перед пешеходным переходом.

В это время на зеленый свет переходила женщина, которую авто и сбило.

Нарушитель ПДД не смог объяснить свои действия правоохранителям.



Медики скорой срочно отвезли пострадавшую в больницу / Фото "Киев оперативный"

По факту ДТП полицейские должны возбудить уголовное дело. Как его квалифицируют, зависит от степени травм пострадавшей. Медики диагностировали у нее травмы костей таза и головы.

Водителем-нарушителем оказался гражданин Туркменистана. Если суд сочтет его виновным в нанесении повреждений средней тяжести, мужчине грозит от 3 400 до 8 500 гривен штрафа или до 2 лет исправительных работ. Также злоумышленник может быть осужден на 3 года ограничения свободы.