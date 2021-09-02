В центре Киева из-за аварии обесточены ТЦ "Глобус" и фонтаны
Источник:СВКП "Киевводфонд"
В Киеве 2 сентября произошла авария на городской электросети в районе Майдана Независимости. Вследствие этого обесточены фонтаны и часть ТЦ "Глобус".
Сейчас специалисты проводят необходимые работы для восстановления напряжения. Об этом сообщили в Специализированном водохозяйственном коммунальном предприятии.
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В связи с аварией на городской электросети в районе Майдана Независимости, обесточены "Большой" и "Малые" фонтаны (четная сторона улицы Крещатик), часть ТЦ "Глобус" и другие близлежащие объекты,
– говорится в сообщении.
- Информацию о возобновлении работы фонтанов в "Киевводфонде" предоставят позже.
В Киеве из-за аварии обесточены ТЦ "Глобус" и фонтаны / Фото СВКП "Киевводфонд"
В центре Киева повредили фонтан
- Утром 2 сентября грузовик влетел в фонтан на Арсенальной площади.
- Интересно, что открыли территорию 1 сентября в присутствии Виталия Кличко.
- В сети говорят, что инцидент произошел случайно, потому что фонтан трудно заметить.
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