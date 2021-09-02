Наразі фахівці проводять необхідні роботи для відновлення напруги. Про це повідомили у Спеціалізованому водогосподарському комунальному підприємстві.

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У зв'язку з аварією на міській електромережі в районі Майдану Незалежності, знеструмлено "Великий" та "Малі" фонтани (парна сторона вулиці Хрещатик), частину ТЦ "Глобус" та інші прилеглі об'єкти,

– йдеться у повідомленні.

Інформацію стосовно відновлення роботи водограїв у "Київводфонд" нададуть згодом.



У Києві через аварію знеструмлені ТЦ "Глобус" і фонтани / Фото СВКП "Київводфонд"

У центрі Києва пошкодили фонтан

Вранці 2 вересня вантажівка влетіла у фонтан на Арсенальній площі.

Цікаво, що відкрили територію тільки 1 вересня за присутності Віталія Кличка.

У мережі кажуть, що інцидент стався випадково, бо фонтан важко помітити.

Детальніше Вантажівка провалилася в новий фонтан у центрі Києва, який відкрили тільки день тому