Наразі фахівці проводять необхідні роботи для відновлення напруги. Про це повідомили у Спеціалізованому водогосподарському комунальному підприємстві.
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У зв'язку з аварією на міській електромережі в районі Майдану Незалежності, знеструмлено "Великий" та "Малі" фонтани (парна сторона вулиці Хрещатик), частину ТЦ "Глобус" та інші прилеглі об'єкти,
– йдеться у повідомленні.
- Інформацію стосовно відновлення роботи водограїв у "Київводфонд" нададуть згодом.
У Києві через аварію знеструмлені ТЦ "Глобус" і фонтани / Фото СВКП "Київводфонд"
У центрі Києва пошкодили фонтан
- Вранці 2 вересня вантажівка влетіла у фонтан на Арсенальній площі.
- Цікаво, що відкрили територію тільки 1 вересня за присутності Віталія Кличка.
- У мережі кажуть, що інцидент стався випадково, бо фонтан важко помітити.
Детальніше Вантажівка провалилася в новий фонтан у центрі Києва, який відкрили тільки день тому