Сейчас специалисты проводят необходимые работы для восстановления напряжения. Об этом сообщили в Специализированном водохозяйственном коммунальном предприятии.

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В связи с аварией на городской электросети в районе Майдана Независимости, обесточены "Большой" и "Малые" фонтаны (четная сторона улицы Крещатик), часть ТЦ "Глобус" и другие близлежащие объекты,

– говорится в сообщении.

Информацию о возобновлении работы фонтанов в "Киевводфонде" предоставят позже.

В Киеве из-за аварии обесточены ТЦ "Глобус" и фонтаны / Фото СВКП "Киевводфонд"

В центре Киева повредили фонтан

Утром 2 сентября грузовик влетел в фонтан на Арсенальной площади.

Интересно, что открыли территорию 1 сентября в присутствии Виталия Кличко.

В сети говорят, что инцидент произошел случайно, потому что фонтан трудно заметить.

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