В центре Киева ограничат движение из-за митинга антивакцинаторов: какие улицы перекроют
Источник:телеграм-канал Патрульной полиции Киева
В центре столицы временно ограничат движение на ряде улиц. Это связано с проведением митинга противников вакцинации 24 ноября.
Свой марш антивакцинаторы анонсировали в одном из сообществ в соцсетях. В частности, они планируют прийти под стены Верховной Рады – на площадь Конституции.
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Сколько и где движение будет ограниченным
Правоохранители предупредили, что водителям придется менять свои маршруты с 10:30 до 17:00. В частности, ограничения будут касаться:
- улицы Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
- Европейской площади;
- улицы Крещатик;
- бульвара Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
- улицы Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).
Улицы, на которых ограничат движение в центре Киева / Карта патрульной полиции Киева
Текст публикации патрульной полиции Киева:
Вниманию водителей!
В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в городе ограничат движение на:
- улицы Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
- Европейской площади;
- улицы Крещатик;
- бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
- улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).
Уважаемые водители, просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.