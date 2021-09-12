В центре Киева перекрыли движение транспорта из-за съемок фильма и легкоатлетического пробега

В Киеве 12 июля полностью ограничили движение транспорта по центральным улицам из-за проведения легкоатлетического пробега "Киевская Десятка – 2021". Также закрыли проезд по Гаванскому мосту в связи со съемками фильма.

Ограничения в центре столицы начали действовать с 8 утра. Продлятся они до 12:00.

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В центральных районах Киева перекрыли движение

С 8:00 в Киеве стартовал спортивный пробег "Киевская Десятка – 2021". В патрульной полиции сообщили, что на время проведения мероприятия ограничат движение:

по улице Саксаганского;

по проспекту Победы – в направлении центра.

Также проезд будет частично перекрыт на улицах, прилегающих к маршруту:

Эспланадной;

Шота Руставели;

Большой Васильковской;

Антоновича;

Владимирской;

Тарасовской;

Паньковской;

Льва Толстого;

Симона Петлюры;

Шолуденко;

переулке Политехническом;

Академика Янгеля;

Гарматной.



В центре Киева ограничили движение транспорта / Фото пресс-службы КГГА



На каких улицах будет ограничено движение / Фото пресс-службы КГГА

Кроме этого, 12 сентября с 04:00 до 12:00 полностью ограничат движение транспорта по Гаванскому мосту из-за проведения съемок фильма. В КГГА призвали киевлян учесть эту информацию и заранее планировать маршруты во время передвижения по городу.