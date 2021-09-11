На вход и выход могут закрыть три станции метро. Ограничения вероятны перед началом футбольного матча – до 19:30 и уже после его завершения.
К теме Запуск метро на Виноградарь в Киеве надолго перенесут
Какие станции могут закрыть:
- "Олимпийская",
- "Дворец спорта",
- "Площадь Льва Толстого".
В Киевском метрополитене заверили, что такие ограничения – для безопасности пассажиров. Ведь на платформах станций могут скопиться много людей.
В Кабмине выделили средства на две линии метрополитена
Отметим, что ранее в Кабмине выделили 100 миллионов гривен для строительства двух линий метро на Троещину.
Читайте также Ученический электронный билет: в киевском метро рассказали новые правила
Соответствующее постановление обнародовали 1 сентября за эти средства скорректируют два проекта строительства: Подольско-Выгуровской и Левобережной линий метро. На каждый из них потратят по 50 миллионов в украинской валюте.