На вход и выход могут закрыть три станции метро. Ограничения вероятны перед началом футбольного матча – до 19:30 и уже после его завершения.

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Какие станции могут закрыть:

"Олимпийская",

"Дворец спорта",

"Площадь Льва Толстого".

В Киевском метрополитене заверили, что такие ограничения – для безопасности пассажиров. Ведь на платформах станций могут скопиться много людей.

В Кабмине выделили средства на две линии метрополитена

Отметим, что ранее в Кабмине выделили 100 миллионов гривен для строительства двух линий метро на Троещину.

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Соответствующее постановление обнародовали 1 сентября за эти средства скорректируют два проекта строительства: Подольско-Выгуровской и Левобережной линий метро. На каждый из них потратят по 50 миллионов в украинской валюте.