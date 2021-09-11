На вхід та вихід можуть закрити три станції метро. Обмеження ймовірні перед початком футбольного матчу – до 19:30 та вже після його завершення.

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Які станції можуть закрити:

"Олімпійська",

"Палац спорту",

"Площа Льва Толстого".

У Київському метрополітені запевнили, що такі обмеження – задля безпеки пасажирів. Адже на платформах станцій можуть скупчитись багато людей.

У Кабміні виділили кошти на дві лінії метрополітену

Зазначимо, що раніше у Кабміні виділили 100 мільйонів гривень для будівництва двох ліній метро на Троєщину.

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Відповідну постанову оприлюднили 1 вересня за ці кошти скоригують два проєкти будівництва: Подільсько-Вигурівської та Лівобережної ліній метро. На кожен з них витратять по 50 мільйонів в українській валюті.