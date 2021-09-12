Ограничения в центре столицы начали действовать с 8 утра. Продлятся они до 12:00.

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В центральных районах Киева перекрыли движение

С 8:00 в Киеве стартовал спортивный пробег "Киевская Десятка – 2021". В патрульной полиции сообщили, что на время проведения мероприятия ограничат движение:

  • по улице Саксаганского;
  • по проспекту Победы – в направлении центра.

Также проезд будет частично перекрыт на улицах, прилегающих к маршруту:

  • Эспланадной;
  • Шота Руставели;
  • Большой Васильковской;
  • Антоновича;
  • Владимирской;
  • Тарасовской;
  • Паньковской;
  • Льва Толстого;
  • Симона Петлюры;
  • Шолуденко;
  • переулке Политехническом;
  • Академика Янгеля;
  • Гарматной.

у києві перекрили рух транспорту
В центре Киева ограничили движение транспорта / Фото пресс-службы КГГА

у центрі києва перекрили рух транспорту
На каких улицах будет ограничено движение / Фото пресс-службы КГГА

Кроме этого, 12 сентября с 04:00 до 12:00 полностью ограничат движение транспорта по Гаванскому мосту из-за проведения съемок фильма. В КГГА призвали киевлян учесть эту информацию и заранее планировать маршруты во время передвижения по городу.