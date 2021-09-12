Ограничения в центре столицы начали действовать с 8 утра. Продлятся они до 12:00.
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В центральных районах Киева перекрыли движение
С 8:00 в Киеве стартовал спортивный пробег "Киевская Десятка – 2021". В патрульной полиции сообщили, что на время проведения мероприятия ограничат движение:
- по улице Саксаганского;
- по проспекту Победы – в направлении центра.
Также проезд будет частично перекрыт на улицах, прилегающих к маршруту:
- Эспланадной;
- Шота Руставели;
- Большой Васильковской;
- Антоновича;
- Владимирской;
- Тарасовской;
- Паньковской;
- Льва Толстого;
- Симона Петлюры;
- Шолуденко;
- переулке Политехническом;
- Академика Янгеля;
- Гарматной.
В центре Киева ограничили движение транспорта / Фото пресс-службы КГГА
На каких улицах будет ограничено движение / Фото пресс-службы КГГА
Кроме этого, 12 сентября с 04:00 до 12:00 полностью ограничат движение транспорта по Гаванскому мосту из-за проведения съемок фильма. В КГГА призвали киевлян учесть эту информацию и заранее планировать маршруты во время передвижения по городу.