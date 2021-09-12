Обмеження в центрі столиці розпочали діяти з 8 ранку. Триватимуть вони до 12:00.
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У центральних районах Києва перекрили рух
З 8:00 в Києві стартував спортивний пробіг "Київська Десятка – 2021". У Патрульній поліції повідомили, що на час проведення події обмежать рух:
- вулицею Саксаганського;
- проспектом Перемоги – в напрямку центру.
Також проїзд буде частково перекрито на вулицях, прилеглих до маршруту:
- Еспланадній;
- Шота Руставелі;
- Великій Васильківській;
- Антоновича;
- Володимирській;
- Тарасівській;
- Паньківській;
- Льва Толстого;
- Симона Петлюри;
- Шолуденка;
- провулку Політехнічному;
- Академіка Янгеля;
- Гарматній.
У центрі Києва обмежили рух транспорту / Фото пресслужби КМДА
На яких вулицях буде обмежено рух / Фото пресслужби КМДА
Крім цього, 12 вересня з 04:00 до 12:00 повністю обмежать рух транспорту Гаванським мостом через проведення зйомок фільму. У КМДА закликали киян врахувати цю інформацію та заздалегідь планувати маршрути під час пересування містом.