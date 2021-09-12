Обмеження в центрі столиці розпочали діяти з 8 ранку. Триватимуть вони до 12:00.

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У центральних районах Києва перекрили рух

З 8:00 в Києві стартував спортивний пробіг "Київська Десятка – 2021". У Патрульній поліції повідомили, що на час проведення події обмежать рух:

вулицею Саксаганського;

проспектом Перемоги – в напрямку центру.

Також проїзд буде частково перекрито на вулицях, прилеглих до маршруту:

Еспланадній;

Шота Руставелі;

Великій Васильківській;

Антоновича;

Володимирській;

Тарасівській;

Паньківській;

Льва Толстого;

Симона Петлюри;

Шолуденка;

провулку Політехнічному;

Академіка Янгеля;

Гарматній.



У центрі Києва обмежили рух транспорту / Фото пресслужби КМДА



На яких вулицях буде обмежено рух / Фото пресслужби КМДА

Крім цього, 12 вересня з 04:00 до 12:00 повністю обмежать рух транспорту Гаванським мостом через проведення зйомок фільму. У КМДА закликали киян врахувати цю інформацію та заздалегідь планувати маршрути під час пересування містом.