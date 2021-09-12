Обмеження в центрі столиці розпочали діяти з 8 ранку. Триватимуть вони до 12:00.

Читайте також У Києві через футбол можуть закрити кілька станцій метро: перелік

У центральних районах Києва перекрили рух

З 8:00 в Києві стартував спортивний пробіг "Київська Десятка – 2021". У Патрульній поліції повідомили, що на час проведення події обмежать рух:

  • вулицею Саксаганського;
  • проспектом Перемоги – в напрямку центру.

Також проїзд буде частково перекрито на вулицях, прилеглих до маршруту:

  • Еспланадній;
  • Шота Руставелі;
  • Великій Васильківській;
  • Антоновича;
  • Володимирській;
  • Тарасівській;
  • Паньківській;
  • Льва Толстого;
  • Симона Петлюри;
  • Шолуденка;
  • провулку Політехнічному;
  • Академіка Янгеля;
  • Гарматній.

у києві перекрили рух транспорту
У центрі Києва обмежили рух транспорту / Фото пресслужби КМДА

у центрі києва перекрили рух транспорту
На яких вулицях буде обмежено рух / Фото пресслужби КМДА

Крім цього, 12 вересня з 04:00 до 12:00 повністю обмежать рух транспорту Гаванським мостом через проведення зйомок фільму. У КМДА закликали киян врахувати цю інформацію та заздалегідь планувати маршрути під час пересування містом.