В центре Киева выпивший потерял 2-месячную девочку

Киевлянин пошел гулять с дочкой, но напился и вернулся домой без нее. Полицейские искали коляску с ребенком более 2 часов, поскольку мужчина не мог сказать, где именно он оставил ребенка.

Об инциденте полицейские узнали от бабушки потерянной девочки. Женщина сообщила правоохранителям, что ее сын якобы потерял сознание на Жилянской улице, из-за чего и потерял ребенка.

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Наряды патрульной полиции долго искали младенца, но нашли.

Могут лишить родительских прав

В полиции Киева говорят, что отец девочки находился в состоянии алкогольного опьянения и фактически из-за этого ее и потерял.

Во время поисковой операции на Тарасовской улице полицейские услышали плач ребенка и нашли коляску в одном из подъездов.

На место происшествия вызвали медиков, но девочке их помощь не понадобилась. Ее жизни ничего не угрожает.

Впоследствии правоохранители установили, что отец ребенка уже привлекался к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Месяц назад он ходил с младенцем по торговому центру в состоянии опьянения.

Поскольку оставаться со взрослыми может быть опасно для ребенка, девочку отправили в больницу. Родителей ребенка еще раз привлекут к ответственности. Вполне вероятно, что мужчину могут лишить родительских прав.