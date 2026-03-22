Часть жителей Киева и области временно без света: в чем причина
- Часть Киева и Киевской области осталась без электроэнергии из-за аварии на объекте, поврежденном обстрелами.
- Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, обещая как можно быстрее вернуть свет потребителям.
В Киеве и Киевской области часть потребителей осталась без электроэнергии из-за аварии на поврежденном обстрелами оборудовании. Обесточивание зафиксировали в отдельных районах столицы и Киевской области.
Энергетики уже приступили к работе, чтобы вернуть электроснабжение. Об этом сообщает ДТЭК.
Почему в столице и области нет света?
В Киеве и Киевской области произошла авария на одном из энергетических объектов, который ранее получил повреждения в результате обстрелов. Поэтому часть потребителей осталась без электроснабжения.
В частности, временные отключения зафиксированы в Днепровском и Дарницком районах столицы. Также без света остались отдельные дома в Броварском районе Киевской области.
Энергетики уже работают над ликвидацией последствий аварии. Восстановление электроснабжения продолжается, специалисты обещают как можно быстрее вернуть свет в каждый дом.
Напомним, что вечером 21 марта в столице также исчезли свет и вода. Известно, что электро- и водоснабжение исчезло, в частности, в Днепровском и Деснянском районах. Из-за отсутствия напряжения в контактной сети задерживались троллейбусы.
Где россияне недавно атаковали объекты энергетической инфраструктуры?
- Днем 21 марта без электроснабжения остались потребители в Запорожской области. Более 47 тысяч абонентов находились без света из-за атаки на критическую инфраструктуру. Впоследствии часть потребителей заживили, другие получат свет после восстановления поврежденного оборудования.
- Накануне под обстрел попала Киевщина. Известно, что оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры в городе Славутич. Электроснабжение отсутствовало для почти 21 тысячи жителей.
- Россияне также атаковали энергообъект вблизи Нововолынска на Волыни, нанеся серьезные повреждения и пожар. В результате атаки более 30 тысяч абонентов оставались без электроснабжения.
- Помимо объектов, которые генерируют и передают свет, россияне продолжают бить по нефтегазовой инфраструктуре. Недавно Россия атаковала объекты Нафтогаза в Сумской и Полтавской областях беспилотниками, повлекшие повреждение и пожар. К счастью, никто не пострадал, однако работа оборудования остановлена.