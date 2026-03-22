Энергетики уже приступили к работе, чтобы вернуть электроснабжение. Об этом сообщает ДТЭК.

Почему в столице и области нет света?

В Киеве и Киевской области произошла авария на одном из энергетических объектов, который ранее получил повреждения в результате обстрелов. Поэтому часть потребителей осталась без электроснабжения.

В частности, временные отключения зафиксированы в Днепровском и Дарницком районах столицы. Также без света остались отдельные дома в Броварском районе Киевской области.

Энергетики уже работают над ликвидацией последствий аварии. Восстановление электроснабжения продолжается, специалисты обещают как можно быстрее вернуть свет в каждый дом.

Напомним, что вечером 21 марта в столице также исчезли свет и вода. Известно, что электро- и водоснабжение исчезло, в частности, в Днепровском и Деснянском районах. Из-за отсутствия напряжения в контактной сети задерживались троллейбусы.