Через "Киев Цифровой" можно будет следить за движением общественного транспорта
Источник:"Киев цифровой"
Разработчики приложения "Киев Цифровой" объявили об амбициозных планах добавить к его возможностям слежение за движением городских автобусов, троллейбусов и трамваев. Дополнительные функции собираются внедрить в ближайшее время.
Сейчас разработчики работают над бета-версией сервиса, после чего начнется этап тестирования. Тогда каждый пользователь сможет оставлять отзывы и помочь усовершенствовать работу системы.
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Когда именно жителям столицы будет доступна новая удобная функция главного приложения Киева, пока неизвестно.
Какие функции добавят в "Киев Цифровой"
По словам представителей команды разработчиков, новый сервис будет включать возможность:
- просматривать маршруты и остановки городского транспорта;
- следить за движением транспорта на карте;
- хранить нужные маршруты, чтобы иметь их под рукой.
Впрочем, пользователи от планов команды приложения "Киев Цифровой" не в восторге. Жители столицы отметили, что подобный сервис под названием EasyWay уже работает долгое время, хотя и с некоторыми ошибками.
Кроме того, киевляне попросили специалистов добавить возможность следить за движением маршрутных такси. Однако возможно ли это внедрить с технической точки зрения, неизвестно.