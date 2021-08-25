В Чернобыле на День Независимости открыли хранилище ядерных отходов

В Чернобыле в День Независимости, 24 августа, открыли хранилище ядерных отходов. Это позволит превратить ЧАЭС в более безопасную зону.

Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльской атомной станции. 20 августа хранилище получило соответствующую лицензию на осуществление деятельности по переработке и хранению радиоактивных отходов.

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Получили лицензию

Как сообщили в ЧАЭС, лицензия обеспечит регулировочный контроль как текущей эксплуатации комплекса, так и последующего превращения объекта в экологически безопасную зону.

Получение лицензии / Фото ГП "Чернобыльская АЭС"

Что было раньше

Напомним, что недавно Укрзализныця восстановила пути в Чернобыль и пустила в зону отчуждения тестовый поезд. Туда по этому пути будут возить отработанное ядерное топливо с трех станций.