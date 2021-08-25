В Чернобыле на День Независимости открыли хранилище ядерных отходов
Источник:"Первый деловой"
В Чернобыле в День Независимости, 24 августа, открыли хранилище ядерных отходов. Это позволит превратить ЧАЭС в более безопасную зону.
Об этом сообщила пресс-служба Чернобыльской атомной станции. 20 августа хранилище получило соответствующую лицензию на осуществление деятельности по переработке и хранению радиоактивных отходов.
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Получили лицензию
Как сообщили в ЧАЭС, лицензия обеспечит регулировочный контроль как текущей эксплуатации комплекса, так и последующего превращения объекта в экологически безопасную зону.
Что было раньше
Напомним, что недавно Укрзализныця восстановила пути в Чернобыль и пустила в зону отчуждения тестовый поезд. Туда по этому пути будут возить отработанное ядерное топливо с трех станций.
- Ранее на сайте 24 канала сообщалось, что в годовщину Чернобыльской трагедии 26 апреля ввели в эксплуатацию новое хранилище отработанного ядерного топлива.
- Также в Чернобыльской зоне готовятся к хранению отходов с украинских станций, которые перерабатывают в России. Отработанное ядерное топливо будут привозить обратно.