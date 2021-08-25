Про це повідомила пресслужба Чорнобильської атомної станції. 20 серпня сховище отримало відповідну ліцензію на здійснення діяльності з перероблювання та зберігання радіоактивних відходів.

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Отримали ліцензію

Як повідомили в ЧАЕС, ліцензія забезпечить регулювальний контроль як поточної експлуатації комплексу, так і подальшого перетворення об’єкта в екологічно безпечну зону.

Отримання ліцензії / Фото ДП "Чорнобильська АЕС"

Що було раніше

Нагадаємо, що нещодавно Укрзалізниця відновила колії до Чорнобиля й пустила у зону відчуження тестовий потяг. Туди цим шляхом возитимуть відпрацьоване ядерне паливо з трьох станцій.