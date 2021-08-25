Про це повідомила пресслужба Чорнобильської атомної станції. 20 серпня сховище отримало відповідну ліцензію на здійснення діяльності з перероблювання та зберігання радіоактивних відходів.
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Отримали ліцензію
Як повідомили в ЧАЕС, ліцензія забезпечить регулювальний контроль як поточної експлуатації комплексу, так і подальшого перетворення об’єкта в екологічно безпечну зону.
Отримання ліцензії / Фото ДП "Чорнобильська АЕС"
Що було раніше
Нагадаємо, що нещодавно Укрзалізниця відновила колії до Чорнобиля й пустила у зону відчуження тестовий потяг. Туди цим шляхом возитимуть відпрацьоване ядерне паливо з трьох станцій.
- Раніше на сайті 24 каналу повідомлялось, що у роковини Чорнобильської трагедії 26 квітня ввели в експлуатацію нове сховище відпрацьованого ядерного палива.
- Також у Чорнобильській зоні готуються до зберігання відходів з українських станцій, які перероблюють в Росії. Відпрацьоване ядерне паливо привозитимуть назад.