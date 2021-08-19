Чиновники посчитали в гораздо большую сторону, – эксперт о замене киевских маршруток

Заместитель мэра Киева заявил, что для полной замены некачественных маршруток в столице нужно 15 миллиардов гривен. Впрочем, по альтернативным подсчетам, городские власти могут потратить значительно меньше – около 4 миллиардов.

Поэтому у Кличко назвали несколько завышенные цифры. Об этом в эфире 24 канала рассказал специалист по вопросам транспорта портала AllTransUa Иван Черныш.

К теме У Кличко объяснили, почему не могут быстро заменить киевские маршрутки на нормальный транспорт

"Чиновники, как всегда, посчитали в гораздо большую сторону", – отметил он.

По словам эксперта, сегодня в Киеве курсирует 140 маршрутов, на которых работают примерно 1600 маршруток. Каждая вмещает около 50 человек. Чтобы поменять такое количество на большие автобусы и сохранить при этом емкость, достаточно 800 единиц нового общественного транспорта.

Один автобус или троллейбус стоит примерно 5 миллионов гривен, в зависимости от комплектации. Чтобы закупить именно такое количество, нужно около 4 миллиардов гривен. Это не такая уж неподъемная сумма,

– пояснил Черныш.

И добавил, что городской власти не обязательно платить сразу все 4 миллиарда. Можно растянуть эту сумму, например, на 5 лет, а значит в течение этого периода ежегодно закупать по 200 – 300 автобусов. Ведь если действовать так постепенно, можно за 5 лет закрыть этот вопрос.

Банки предлагают городам покупать автобусы, – Черныш

Специалист по вопросам транспорта считает, что в Украине есть серьезная проблема в банковской отрасли. Так как кредитование в стране почти отсутствует. Люди не берут кредиты, потому что это не выгодно, бизнес - из-за процентов. Поэтому в банковской системе имеется большая ликвидность этих денег, которые некуда девать.

"Они (банки – 24 канал) сами предлагают городам покупать автобусы на условиях финансового лизинга", – отметил он.

Известно, что на таких условиях Киев уже приобрел 200 автобусов. 150 единиц транспорта приобрел Харьков. Также воспользовались такой возможностью Львов, Ужгород. "В банках эти деньги есть. В каждый город приезжают люди из банка и говорят: "Берите, потому что нам их некуда девать", – подчеркнул Черныш.

Черныш прокомментировал ситуацию с киевскими маршрутками: смотрите видео