Чтобы поощрить перегретый рынок: украинская IT-компания перешла на 4-дневную рабочую неделю
Источник:DOU
Украинская компания mcpk. объявила о полноценном переходе на четырехдневную рабочую неделю. Часть работников фирмы уже работает с тремя выходными.
Все новые проекты компания берет лишь с учетом нового графика работы. Текущие же постепенно переводят на 4-дневную рабочую неделю.
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По окончании перехода разработчиков на новый формат, меньше работать начнут и администраторы mcpk.
Айтишникам недостаточно зарплаты, офиса и стандартных наборов "плюшек"
- В самой компании утверждают, что проанализировали рынок и решили, что он очень "перегретый".
- Чтобы привлекать к работе квалифицированных специалистов, по словам представителей mcpk. уже недостаточно платить конкурентную зарплату, арендовать офис в центре Киева, а также предоставлять стандартный набор удобств и возможность работать удаленно.
- Ко всем бонусам, которые уже действуют на рынке IT, в компании добавили четырехдневную рабочую неделю.
Защита от выгорания
Кроме того, в руководстве mcpk. говорят, что переход на новый график поможет работникам не выгорать на работе и лучше проводить рабочие дни. Также уменьшение рабочих часов позволило удержать специалистов на должностях и привлечь большее количество рекрутов.
Один из наших кастомеров сам выступил с инициативой перевода его команды на 4 рабочих дня. Так что у нас была возможность ощутить вживую все преимущества — команде это нравится, кастомер доволен перформансом, наем новых членов команды получается качественнее,
– подчеркнули в компании.
Вернуться к обычному для Украины режиму работы в mcpk. рассчитывают только в том случае, если это потребуется разработчикам. Однако сейчас фактически никто из них не хочет работать лишний день.