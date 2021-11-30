На Дарнице грабители взорвали банкомат: полиция ввела спецоперацию

В Дарницком районе Киева неизвестные преступники взорвали банкомат и похитили оттуда кассеты с деньгами. О случае правоохранителям сообщили 30 ноября.

На место происшествия немедленно откомандировали полицейских и других специалистов. Сейчас они пытаются установить круг причастных к грабежу.

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По данным правоохранителей, к похищению денег и повреждению банкомата причастны два человека.

Им удалось скрыться после взрыва.

Чтобы задержать злоумышленников, в Киеве ввели полицейскую специальную операцию.



Злоумышленники украли кассеты с деньгами и скрылись / Фото полиции Киева

Свободой придется поплатиться надолго

Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту кражи, совершенной в особо крупных размерах или организованной группой. За это предусмотрено строгое наказание – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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