На Дарнице разгорелся большой пожар: огонь охватил 1400 квадратных метров здания
Источник:телеграм-канал ГСЧС Украины
В Киеве на Дарнице возник масштабный пожар в административном здании. Третий этаж помещения загорелся на рассвете 23 ноября.
Вызов спасателям поступил в 04:41. Они немедленно отправились на улицу Коллекторную, 3 и начали ликвидацию большого очага возгорания.
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К приезду спасателей огонь успел охватить 1 400 квадратных метров площади / Фото ГСЧС Украины
Пожар ликвидировали, обошлось без жертв и пострадавших / Фото ГСЧС Украины
Пламя "съело" огромную площадь
- К моменту прибытия бойцов ГСЧС огонь уже успел охватить площадь в 1 400 квадратных метров.
- Тушить его отправили 55 пожарных и 14 единиц техники.
- В 6:54 пожар удалось локализовать, а в 7:35 полностью ликвидировать.
- К счастью, все обошлось без жертв и пострадавших.
Еще один крупный пожар в Институте автоматики
В одном из кабинетов Института автоматики по улице Нагорной, 22 также возник пожар 22 ноября. Из-за сильного задымления 4 и 5 этажей спасателям пришлось эвакуировать 14 человек.
Текст публикации ГСЧС:
23 ноября в 4:41 в Дарницком районе по улице Коллекторной, 3 на третьем этаже трехэтажного административного здания возник пожар.
В 6.54 пожар локализовали на площади 1 400 квадратных метров. К тушению привлечены 55 человек и 14 единиц техники ГСЧС.
В 7:35 пожар в административном здании по улице Коллекторной, 3 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.