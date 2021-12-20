На Дарнице тепловоз протаранил авто и протащил его несколько метров: пострадали мать с ребенком
Источник:телеграм-канал "Вартові Еспресо"
В Дарницком районе Киева маневровый тепловоз протаранил автомобиль Daewoo Lanos. Происшествие случилось вечером 19 декабря.
Из-за столкновения пострадали две пассажирки легковушки – мать с девочкой подростком. Что же касается водителя, то он отказался от госпитализации.
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Спешка едва не обернулась трагедией
- По предварительным данным, на улице Горбунова водитель авто по неизвестным причинам не пропустил тепловоз на нерегулируемом железнодорожном переезде.
- В конце концов тепловоз врезался в правый бок машины, хотя и двигался с небольшой скоростью.
- Он протащил ее несколько метров по путям и вдавил в бетонный столбик.
- На место немедленно прибыла скорая медицинская помощь.
На Дарнице в аварии с тепловозом и авто пострадали мать с ребенком / Фото "Вартові Еспресо"
На Дарнице тепловоз протаранил Daewoo Lanos: видео
Текст публикации "Стражей Эспрессо":
В Киеве тепловоз протаранил легковушку, в которой был ребенок. Происшествие произошло в Дарницком районе столицы, на улице Горбунова. Как стало известно "Вартові Еспресо", предварительно, водитель Daewoo Lanоs на нерегулируемом железнодорожном переезде по неизвестным причинам не пропустил маневровый тепловоз.
В результате столкновения тепловоз протаранил Daewoo в правый бок и протащил несколько метров. На место прибыли медики скорой. В помощи нуждались пассажиры легковушки – женщина и девочка подросткового возраста. Водитель Lanos от помощи медиков отказался. Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.