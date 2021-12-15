На Дарнице водитель такси Uber снес ограждение тротуара и затормозил в заборе автосалона

На столичной Дарнице водитель сервиса такси Uber устроил опасную аварию. Она случилась вечером 14 декабря по улице Тепловозной.

К счастью, никто из людей из-за аварии не пострадал. Однако автомобиль такси после маневров горе-водителя полностью разбит.

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У таксиста отказали тормоза и он не смог сбавить скорость / Фото dtp.kiev.ua

Автомобиль затормозил аж в заборе стоянки автосалона / Фото dtp.kiev.ua

К счастью, авария прошла без пострадавших / Фото dtp.kiev.ua

Неуправляемое железо

По словам таксиста, за несколько минут до инцидента он выехал из автомойки и двигался по улице Здолбуновской. Мужчина успел набрать большую скорость, однако при повороте у него не сработали тормоза.

В результате легковушка на полном ходу снесла несколько секций металлической изгороди тротуара и остановилась лишь после того, как врезалась в забор стоянки автосалона.

На момент дорожно-транспортного происшествия водитель был в машине сам. Он не получил никаких травм. Полицейские якобы подтвердили, что у мужчины не было признаков опьянения.

Автосервис такси получил серьезные повреждения / Фото dtp.kiev.ua

Водитель утверждает, что тормоза отказали у него при повороте / Фото dtp.kiev.ua

От удара в машине открылись подушки безопасности / Фото dtp.kiev.ua

Еще одна головокружительная авария с такси

В ночь на 2 декабря на проспекте Победы в Киеве произошла жуткая авария с такси сервиса Uklon. Оно врезалось в стену дома после столкновения с другой легковушкой. В результате обоих водителей госпитализировали. В автомобиле, который спровоцировал столкновение с такси, вырвало двигатель.

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Текст публикации dtp.kiev.ua:

Из мойки – в забор автосалона. Дорожно-транспортное происшествие в Киеве на улице Тепловозной: автомобиль службы такси Uber снес несколько секций ограждения тротуара и остановился в заборе. По словам водителя, за несколько минут до аварии он выехал из мойки и двигался по улице Здолбуновской. Говорит: набрал скорость, а при повороте подвели тормоза. Якобы легковушка почти не сбавила скорость, и произошло дорожно-транспортное происшествие.

Автомобили на стоянке не повредило. Водитель был в автомобиле сам, не пострадал. Признаков опьянения, по словам копов, нет.