Тепла в части домов Киева не будет, пока не починят Дарницкую ТЭЦ: перечень адресов

Из-за массированного российского обстрела 3 февраля сверхсложные повреждения получила Дарницкая ТЭЦ в Киеве. Она во многом обеспечивала теплом значительную часть Левого берега столицы. Однако восстановить ее будет сложно, поэтому жители Днепровского и Дарницкого районов останутся без отопления, пока не отремонтируют ТЭЦ.

Соответствующее заявление мэр города Виталий Кличко сделал в своем телеграм-канале. Он также обнародовал список адресов, по которым в столице отсутствует теплоснабжение из-за повреждения теплообъекта.

В скольких домах Киева люди остались без тепла?

По словам Кличко, Дарницкая ТЭЦ обеспечивала теплом более 1100 жилых домов более 1100 жилых домов в Дарницком и Днепровском районах. Там пока что восстановить отопление не удастся.

Специалисты оценивают, что на полноценное восстановление работы станции уйдет не менее двух месяцев – при условии, что Россия не нанесет новых ударов по объекту.

Кличко также отметил, что ДТЭК ввел максимально щадящие графики отключений электроэнергии именно для тех домов в Дарницком и Днепровском районах, которые остались без отопления.

Какова ситуация с теплом и светом в Украине?