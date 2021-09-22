Дейдея уволили, когда я пришел, – новый глава полиции Киева о связи с экс-нардепом

Скандальный экс-нардеп Евгений Дейдей, у которого было криминальное прошлое и который был помощником главы полиции Киева Андрея Крищенко, не работал с ее новым руководителем Иваном Выговским. Бывший парламентарий якобы причастен к расстрелу балканского наркоторговца Радое Звицера.

По данным журналистов, Дейдея якобы был ответственным за доставку киллеров сначала в Киев, а затем в сторону границы. Эти события происходили в мае 2020 года.

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Выговский открестился от связи

Мы вместе не работали, его сразу уволили, когда я пришел на должность,

– сказал главный полицейский столицы.

Что же касается истории с покушением на Звицера, то Выговский посоветовал поинтересоваться об этом у Государственного бюро расследований.

Уголовный шлейф Дейдея

Журналисты "Следствие.Инфо" выяснили, что бывший нардеп от "Народного фронта" имел судимость за разбой и незаконное обращение с оружием.

В 2011 году его судили за нападение и ограбление семи граждан. Впрочем, после получения депутатского мандата в 2014 году судимости с Дейдея сняли.

Политическая карьера экс-нардепа

Сразу после прихода в политику Дейдей начал заниматься вопросами, связанными с правоохранительными структурами. Да, он был куратором полка полиции "Киев". Показательно, что проблемы с законом не помешали его продвижению и сотрудничеству с Крищенко.

Впрочем, Дейдей уволился одновременно со своим руководителем. Точная дата сдачи его полномочий – неизвестна, но декларация, в которой это указано, подана 7 сентября.