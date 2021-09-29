Делаем все, чтобы был настоящий мемориал, – Кличко почтил память убитых в Бабьем Яру
Источник:24 канал
Возле памятника жертвам Бабьего Яра провели торжественное мероприятие. Виталий Кличко тоже почтил память и возложил цветы на месте расстрела тысяч киевлян.
Мэр Киева выразил благодарность людям, которые, рискуя собственной жизнью, спасали сотни тысяч жизней других.
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"Мы чтим память погибших и делаем все, чтобы на месте массовых расстрелов был настоящий мемориал, который бы напоминал о тех страшных событиях", – резюмировал Виталий Кличко.
Виталий Кличко возложил цветы к памятнику жертвам Бабьего Яра / Фото пресс-службы Киевского горсовета
Кто еще присоединился к мероприятию
По словам журналистки 24 канала Виктории Балан, все чиновники уже разъехались. Съемочная группа на месте событий встретила также Президента Украины Владимира Зеленского и главу его Офиса Андрея Ермака.
Они возложили цветы к мемориалу, а после этого сразу сели в автомобиль и уехали. Прессу к ним не пустили. Однако, сразу после официальной части охрану сняли.
Поэтому все желающие могут отдать дань памяти родственникам, близким и просто погибшим киевлянам. В Бабий Яр сходятся люди отдать дань павшим. Вечером на месте гибели планируется панихида.
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- Ровно 80 лет назад, 29 сентября 1941 года, в Киеве немецкая оккупационная власть в Украине совершила настоящую фабрику смерти.
- За 2 дня в Бабьем Яру они убили 33 тысячи человек.
- Среди них были: евреи, украинцы, поляки, ромы и русские.