Депутатов Киевсовета начали пускать на заседание только по сертификату вакцинации

В Киевском городском совете от депутатов на входе теперь требуют сертификат о вакцинации или свежий отрицательный ПЦР-тест, или же справку о выздоровлении. Такие меры начали действовать в учреждении 4 ноября.

О нововведениях политикам напомнил во время заседания мэр столицы Виталий Кличко. Он подчеркнул, что без перечисленных документов попасть в сессионный зал будет невозможно.

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Правила одинаковы для всех

Строгие ограничительные меры Кличко объяснил пребыванием Киева в красной карантинной зоне. Он убежден, что их должны соблюдать все, независимо от статуса и должности.

Мы сегодня проводим заседания в условиях ограничений красной зоны. И должны неукоснительно придерживаться противоэпидемических правил, по которым живут киевляне. Правила едины для всех киевлян. И депутаты Киевсовета - не исключение!

– сказал с трибуны мэр столицы.

Он добавил, что собрание большого количества депутатов в одном зале уже является массовым мероприятием. Следовательно, наличие документов, подтверждающих безопасность человека для других, – это необходимость.

В Киевсовет начали пропускать только по сертификатам о вакцинации / Фото прессслужбы Виталия Кличко

Коронавирусные рекорды Украины

Кличко также подчеркнул, что сейчас Украина стала третьей в мире и второй в Европе по смертности от COVID-19. Тревожной тенденцией является летальные случаи среди больных детей. По его словам, 3 ноября от опасной болезни в Киеве умер 8-летний мальчик.

От депутатов Киевсовета требуют сертификата о вакцинации для участия в заседаниях: видео