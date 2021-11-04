Про нововведення політикам нагадав під час засідання мер столиці Віталій Кличко. Він наголосив, що без перерахованих документів потрапити у сесійну залу буде неможливо.

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Правила однакові для усіх

Суворі обмежувальні заходи Кличко пояснив перебуванням Києва у червоній карантинній зоні. Він переконаний, що їх мають дотримуватися усі, незалежно від статусу та посади.

Ми сьогодні проводимо засідання в умовах обмежень червоної зони. І повинні неухильно дотримуватися протиепідемічних правил, за якими живуть кияни. Правила єдині для всіх киян. І депутати Київради – не виняток!

– сказав із трибуни мер столиці.

Він додав, що зібрання великої кількості депутатів в одній залі вже є масовим заходом. Відтак, наявність документів, що підтверджують безпечність людини для інших, – це необхідність.

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Коронавірусні рекорди України

Кличко також акцентував, що наразі Україна стала третьою у світі та другою в Європі за смертністю від COVID-19. Тривожною тенденцією є летальні випадки серед хворих дітей. За його словами, 3 листопада від небезпечної хвороби у Києві помер 8-річний хлопчик.

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