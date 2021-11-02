На позачерговому засіданні парламентарі 279 голосами ухвалила постанову №6154, згідно з якою змінюються правила допуску до сесійної зали.

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Для входу в Раду потрібна наявність:

COVID-сертифіката про щеплення однією або декількома дозами вакцини;

іноземного COVID-сертифіката про вакцинацію;

негативного результату ПЛР-тесту (зробленого за 72 години до пред'явлення) або експрес-тесту на антиген (зробленого не більше ніж за 48 годин);

довідки про одужання від коронавірусу (дійсна протягом пів року з моменту одужання).

Зверніть увагу! В Україні впродовж 1 листопада підтвердили 19 455 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, захворіли 1 263 дитини та 339 медпрацівників.

Карантин в Україні: коротко

В Україні через погіршення ситуації з COVID-19 у червоній зоні станом на 2 листопада перебуває 15 областей: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.

У помаранчевій – 8 областей. Зокрема, це Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька та Київ.

Водночас лише 2 області перебувають у жовтій зоні карантину – Кіровоградська та Закарпатська.