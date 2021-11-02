На внеочередном заседании парламентарии 279 голосами приняли постановление №6154, согласно которому изменяются правила допуска в сессионный зал.

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Для входа в Совет требуется наличие:

Когда будет спад заболеваемости

В Минздраве сообщили, что пиковые показатели заболеваемости COVID-19, вероятно, будут фиксировать еще в течение двух недель, а дальше будет спад.

Виктор Ляшко рассказал, что Украина вышла на плато госпитализаций из-за коронавируса. До этого показатель рос на протяжении последних 3 месяцев.