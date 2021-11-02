На внеочередном заседании парламентарии 279 голосами приняли постановление №6154, согласно которому изменяются правила допуска в сессионный зал.
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Для входа в Совет требуется наличие:
- COVID-сертификата о прививках одной или несколькими дозами вакцины;
- иностранного COVID-сертификата о вакцинации;
- отрицательного результата ПЦР-теста (сделанного за 72 часа до предъявления) или экспресс-теста на антиген (сделанного не более чем за 48 часов);
- справки о выздоровлении от коронавируса (действительна в течение пол года с момента выздоровления).
Карантин в Украине: коротко
- В Украине из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в красной зоне по состоянию на 2 ноября находится 15 областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровненская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская.
- В оранжевой – 8 областей. В частности, это Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая и Киев.
- В то же время только 2 области находятся в желтой зоне карантина – Кировоградская и Закарпатская.
Когда будет спад заболеваемости
В Минздраве сообщили, что пиковые показатели заболеваемости COVID-19, вероятно, будут фиксировать еще в течение двух недель, а дальше будет спад.
Виктор Ляшко рассказал, что Украина вышла на плато госпитализаций из-за коронавируса. До этого показатель рос на протяжении последних 3 месяцев.