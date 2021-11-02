В то же время 457 составили на работников предприятий, учреждений, организаций, а 328 протоколов – на их руководителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

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Всего же с начала введения карантина составили 109 989 административных протоколов. Более 107 тысяч материалов уже направлены в суд для принятия решения,

– говорится в сообщении.

Для выявления фактов подделки или использования поддельной COVID-документации в Национальной полиции созданы и функционируют специальные мобильные группы.

В их состав входят как полицейские, так и представители других структур – санврачи, работники Госпродпотребслужбы, Укртрансбезопасности, муниципальной охраны.

Напомним. Кабмин на внеочередном заседании 11 октября ужесточил правила для пассажирских перевозок в регионах, где установлен желтый, оранжевый или красный уровень эпидопасности.

Так, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа и пассажиров авиатранспорта:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации;

сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной или двумя дозами;

отрицательного результата тестирования методом ПЦР, который действует 72 часа.

Новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.



Правила пассажирских перевозок / Данные МВД