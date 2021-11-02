Водночас 457 склали на працівників підприємств, установ, організацій, а не 328 протоколів – на їхніх керівників. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

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Усього ж від початку введення карантину склали 109 989 адміністративних протоколів. Понад 107 тисяч матеріалів уже направлені до суду для прийняття рішення,

– йдеться у повідомленні.

Для виявлення фактів підроблення або використання підробленої COVID-документації у Національній поліції створені та функціонують спеціальні мобільні групи.

До їхнього складу входять як поліцейські, так і представники інших структур – санлікарі, працівники Держпродспоживслужби, Укртрансбезпеки, муніципальної охорони.

Надаємо. Кабмін на позачерговому засіданні 11 жовтня посилив правили для пасажирських перевезень у регіонах, де встановлено жовтий, помаранчевий або червоний рівень епіднебезпеки.

Так, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією чи двома дозами;

негативного результату тестування методом ПЛР, який чинний 72 години.

Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.

Відповідні правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.



Правила пасажирських перевезень / Дані МВС