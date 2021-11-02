Водночас 457 склали на працівників підприємств, установ, організацій, а не 328 протоколів – на їхніх керівників. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.
Читайте також Поліція відзвітувала про перші облави на невакцинованих у Києві: лік порушників пішов на сотні
Усього ж від початку введення карантину склали 109 989 адміністративних протоколів. Понад 107 тисяч матеріалів уже направлені до суду для прийняття рішення,
– йдеться у повідомленні.
Для виявлення фактів підроблення або використання підробленої COVID-документації у Національній поліції створені та функціонують спеціальні мобільні групи.
До їхнього складу входять як поліцейські, так і представники інших структур – санлікарі, працівники Держпродспоживслужби, Укртрансбезпеки, муніципальної охорони.
Так, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів:
- документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;
- сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією чи двома дозами;
- негативного результату тестування методом ПЛР, який чинний 72 години.
Нові правила стосуються як регулярних, так і нерегулярних перевезень пасажирів. Йдеться про автомобільний транспорт на автобусних маршрутах, авіаційний та залізничний транспорт міжобласного сполучення.
Відповідні правила не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.