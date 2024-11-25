Якою буде погода 1 грудня, повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.
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Погода на 1 грудня в Україні
За прогнозом Кібальчича, у неділю, 1 листопада на Південному Заході будуть дощі та мокрий сніг. Тим часом решті території України без опадів.
Вітер східний / південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, у південних та центральних областях пориви, 15 – 20 метрів на секунду.
Температура повітря вночі -1 – +4 градуси, вдень +1 – +6 градусів, у південних областях та Криму +4 – +9 градусів,
– зазначив метеоролог.
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- Кібальчич також писав, що у зв'язку з розповсюдженням на територію нашої держави холодного повітря з північних широт, у першій половині тижня очікується низька температура на тлі області підвищеного тиску.
- "Однак ближче до вихідних відбудеться незначне потепління на 2 – 4 градуси, а також збільшиться ймовірність опадів переважно у вигляді мокрого снігу, часом з дощем", – наголосив метеоролог.
- У понеділок, 25 листопада, на всій території України опадів не очікується. Вночі та вранці у центральних і південних областях подекуди можливий туман. Вітер на Південному Сході північний, на Заході південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі -1 – -6 градусів, вдень -2 – +3, на крайньому Заході +3 – +8 градусів.
- У вівторок без опадів у більшості областей. Тільки вдень подекуди на крайньому Сході й у Криму можливий невеликий мокрий сніг. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду, На Заході південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі -2 – -7 градусів, вдень -2 – +3. Лише на крайньому Заході +4 – +9 градусів.
- У середу, 27 листопада, вночі подекуди на Заході невеликий дощ із мокрим снігом, на решті території без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура повітря вночі -1 – -6 градусів, вдень -1 – +3. на Заході 0 – +5 і +3 – +8 градусів відповідно.
- У четвер вночі подекуди в північних областях невеликий сніг і мокрий сніг. Вдень на Заході мряка, дощ, мокрий сніг. Подекуди в Україні можливий туман. Вітер на Заході південний, 5 – 10 метрів на секунду, на решті території України змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -3 – +2 градуси, вдень +1 – +6 градусів, у Криму до +8.
- У п'ятницю вночі на Заході, вдень також у північних, Одеській і подекуди центральних областях дощі з мокрим снігом. Тим часом в інших регіонах без істотних опадів. Вітер південний, у західній частині змінних напрямків, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі -2 – +3 градуси, вдень +1 – +6. У південних областях і Криму +5 – +10 градусів.
- У суботу, 30 листопада, у центральних, подекуди південних і західних областях можливі дощі з мокрим снігом. Тим часом у решті регіонів переважно без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура повітря вночі -1 – +4 градуси, вдень 0 – +5, однак, у центральних і південних областях ще +6 – +11 градусів.