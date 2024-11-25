Какой будет погода 1 декабря, сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.
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Погода на 1 декабря в Украине
По прогнозу Кибальчича, в воскресенье, 1 ноября на Юго-Западе будут дожди и мокрый снег. Тем временем остальной территории Украины без осадков.
Ветер восточный/юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду, в южных и центральных областях порывы, 15 – 20 метров на секунду.
Температура воздуха ночью -1 – +4 градуса, днем +1 – +6 градусов, в южных областях и Крыму +4 – +9 градусов,
– отметил метеоролог.
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- Кибальчич также писал, что в связи с распространением на территорию нашего государства холодного воздуха из северных широт, в первой половине недели ожидается низкая температура на фоне области повышенного давления.
- "Однако ближе к выходным состоится незначительное потепление на 2 – 4 градуса, а также увеличится вероятность осадков преимущественно в виде мокрого снега, иногда с дождем", – отметил метеоролог.
- В понедельник, 25 ноября, на всей территории Украины осадков не ожидается. Ночью и утром в центральных и южных областях местами возможен туман. Ветер на Юго-Востоке северный, на Западе юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью -1 – -6 градусов, днем -2 – +3, на крайнем Западе +3 – +8 градусов.
- Во вторник без осадков в большинстве областей. Только днем местами на крайнем Востоке и в Крыму возможен небольшой мокрый снег. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду, На Западе юго-восточный, 7 – 12 метров на секунду. Ночью -2 – -7 градусов, днем -2 – +3. Только на крайнем Западе +4 – +9 градусов.
- В среду, 27 ноября, ночью местами на Западе небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1 – -6 градусов, днем -1 – +3. на Западе 0 – +5 и +3 – +8 градусов соответственно.
- В четверг ночью кое-где в северных областях небольшой снег и мокрый снег. Днем на Западе морось, дождь, мокрый снег. Кое-где в Украине возможен туман. Ветер на Западе южный, 5 – 10 метров на секунду, на остальной территории Украины переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. Ночью -3 – +2 градуса, днем +1 – +6 градусов, в Крыму до +8.
- В пятницу ночью на Западе, днем также в северных, Одесской и местами центральных областях дожди с мокрым снегом. Между тем в остальных регионах без существенных осадков. Ветер южный, в западной части переменных направлений, 5 – 10 метров на секунду. Температура ночью -2 – +3 градуса, днем +1 – +6. В южных областях и Крыму +5 – +10 градусов.
- В субботу, 30 ноября, в центральных, местами южных и западных областях возможны дожди с мокрым снегом. Между тем в остальных регионах преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1 – +4 градуса, днем 0 – +5, однако, в центральных и южных областях еще +6 – +11 градусов.