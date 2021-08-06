Детективы ГБР приходили в Киевводоканал посмотреть на коллекторы
Источник:КГГА
Правоохранители в очередной раз приходили в Киевводоканал для проведения следственных действий. Касались они расследования уголовного производства о растрате средств во время реконструкции канализационных коллекторов.
Как отметили в КГГА, представители ГБР пришли в помещения Киевводоканала с определением Печерского районного суда. Они хотели осмотреть коллекторы, во время реконструкции которых чиновники якобы совершили коррупционные преступления.
Смотрите также В КГГА предполагают, что цены на коммуналку пересекут границу платежеспособности
Чиновники утверждают, что не препятствовали деятельности детективов и показали им все.
Расследуют дело о хищении 150 миллионов
Детективы Государственного бюро расследований осматривали:
- канализационный коллектор диаметром 800 – 900 – 2000 на улице Вербовой на участке от камеры тушения напорных коллекторов КНС "Ленинская кузница" до КНС "Оболонь" в Оболонском районе
- участки Сырецкого самотечного канализационного коллектора от улицы Кирилловской до улицы Скляренко в Подольском районе.
Ранее в ГБР говорили о том, что коммунальщики якобы использовали железобетонные трубы, стоимость которых была значительно ниже, чем было указано в документах.
Такие трубы якобы использовали во время реконструкций коллекторов и строительства первой очереди Бортнической станции аэрации. Осмотр, который проводили 5 августа, является частью расследования дела о похищении 150 миллионов гривен бюджетных средств.