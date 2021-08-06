Як зазначили у КМДА, представники ДБР прийшли до приміщень Київводоканалу з ухвалою Печерського районного суду. Вони хотіли огледіти колектори, під час реконструкції яких посадовці нібито здійснили корупційні злочини.

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Чиновники стверджують, що не перешкоджали діяльності детективів та показали їм все.

Розслідують справу про розкрадання 150 мільйонів

Детективи Державного бюро розслідувань оглядали:

каналізаційний колектор діаметром 800 – 900 – 2000 міліметрів на вулиці Вербовій на ділянці від камери гасіння напірних колекторів КНС "Ленінська кузня" до КНС "Оболонь" в Оболонському районі

ділянки Сирецького самопливного каналізаційного колектора від вулиці Кирилівської до вулиці Скляренка у Подільському районі.

Раніше у ДБР казали про те, що комунальники нібито використали залізобетонні труби, вартість яких були значно заниженими, аніж про це було вказано у документах.

Такі труби буцімто використовували під час реконструкцій колекторів та будівництва першої черги Бортницької станції аерації. Огляд, який проводили 5 серпня, є частиною розслідування справи про викрадення 150 мільйонів гривень бюджетних коштів.