Как отметили в КГГА, представители ГБР пришли в помещения Киевводоканала с определением Печерского районного суда. Они хотели осмотреть коллекторы, во время реконструкции которых чиновники якобы совершили коррупционные преступления.

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Чиновники утверждают, что не препятствовали деятельности детективов и показали им все.

Расследуют дело о хищении 150 миллионов

Детективы Государственного бюро расследований осматривали:

канализационный коллектор диаметром 800 – 900 – 2000 на улице Вербовой на участке от камеры тушения напорных коллекторов КНС "Ленинская кузница" до КНС "Оболонь" в Оболонском районе

участки Сырецкого самотечного канализационного коллектора от улицы Кирилловской до улицы Скляренко в Подольском районе.

Ранее в ГБР говорили о том, что коммунальщики якобы использовали железобетонные трубы, стоимость которых была значительно ниже, чем было указано в документах.

Такие трубы якобы использовали во время реконструкций коллекторов и строительства первой очереди Бортнической станции аэрации. Осмотр, который проводили 5 августа, является частью расследования дела о похищении 150 миллионов гривен бюджетных средств.