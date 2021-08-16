Дрифтер рассказал, что Софийскую площадь осквернили в честь Дня Независимости

Компания Red Bull устроила дрифт на Софийской площади в Киеве для съемок видео в честь Дня флага Украины, Дня Независимости и популяризации собственного бренда. Во время съемок ролика на место инцидента приезжали патрульные, которых вызвали неравнодушные жители столицы.

Однако правоохранители очень быстро ехали, не делая ничего, чтобы прекратить беспорядок. Об этом рассказал один из участников события, чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.

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По словам спортсмена, заезд в центре Киева на пару с вице-чемпионом Европы Конором Шанаганом был прописан в его контракте.

Дрифтер говорит, что все убрали по заказу Red Bull

Гринчук утверждает, что съемки подобных роликов обычно начинаются утром, чтобы не создавать неудобств для пешеходов. Начали готовиться к съемкам на Софийской в 5: 00 утра 10 августа.

Сам дрифт начался в 7:30, а после заезда гонщики якобы катали блогеров и журналистов главных телеканалов.

После этого Гринчук и Шанаган переехали на другую локацию, где их и нашли полицейские.

Сразу после съемок на Софийской, как всегда Red Bull и делает, на площадь приехала клининговая компания. Уборка локации должна была занять 3 суток. Все, кто повылазили из своих норок размазывать остатки резины по площади, были просто статистами этого процесса,

– подчеркнул дрифтер.

Вскоре после публикации видео с объяснениями в своем ютубе Гринчук удалил запись.

Что известно о дрифте на Софийской площади