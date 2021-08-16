Дрифтер рассказал, что Софийскую площадь осквернили в честь Дня Независимости
Источник:ютуб Александра Гринчука
Компания Red Bull устроила дрифт на Софийской площади в Киеве для съемок видео в честь Дня флага Украины, Дня Независимости и популяризации собственного бренда. Во время съемок ролика на место инцидента приезжали патрульные, которых вызвали неравнодушные жители столицы.
Однако правоохранители очень быстро ехали, не делая ничего, чтобы прекратить беспорядок. Об этом рассказал один из участников события, чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук.
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По словам спортсмена, заезд в центре Киева на пару с вице-чемпионом Европы Конором Шанаганом был прописан в его контракте.
Дрифтер говорит, что все убрали по заказу Red Bull
Гринчук утверждает, что съемки подобных роликов обычно начинаются утром, чтобы не создавать неудобств для пешеходов. Начали готовиться к съемкам на Софийской в 5: 00 утра 10 августа.
Сам дрифт начался в 7:30, а после заезда гонщики якобы катали блогеров и журналистов главных телеканалов.
После этого Гринчук и Шанаган переехали на другую локацию, где их и нашли полицейские.
Сразу после съемок на Софийской, как всегда Red Bull и делает, на площадь приехала клининговая компания. Уборка локации должна была занять 3 суток. Все, кто повылазили из своих норок размазывать остатки резины по площади, были просто статистами этого процесса,
– подчеркнул дрифтер.
Вскоре после публикации видео с объяснениями в своем ютубе Гринчук удалил запись.
Что известно о дрифте на Софийской площади
- Съемки ролика по заказу Red Bull стартовали на Софийской площади утром 10 августа.
- Они были незаконными, поскольку в КГГА представителям компании отказали в проведении этого мероприятия.
- Кроме того, в Red Bull не позаботились о безопасности пешеходов и не устанавливали на площади никаких заграждений.
- Полицейские, ставшие свидетелями дрифта, ничего не делали.
- В съемках принимала участие рэперша Alyona Alyona.
- После того, как инцидент получил огласку, правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве.
- Отмывали площадь в основном активисты "Киев, мой", а представители другой клининговой компании и команда Alyona Alyona, по словам свидетелей, всего несколько часов терли щетками брусчатку буферной зоны ЮНЕСКО.