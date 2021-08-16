Однак правоохоронці дуже швидко їхали, не роблячи нічого, аби припинити безлад. Про це розповів один з учасників події, чемпіон України з дрифтингу Олександр Гринчук.

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За словами спортсмена, заїзд у центрі Києва на пару з віцечемпіоном Європи Конором Шанаганом був прописаний у його контракті.

Дрифтер каже, що все прибрали на замовлення Red Bull

Гринчук стверджує, що зйомки подібних роликів зазвичай починаються вранці, аби не створювати незручностей для пішоходів. Почали готуватися до зйомок на Софійській о 5:00 ранку 10 серпня.

Сам дрифт почався о 7:30, а після заїзду гонщики нібито катали блогерів та журналістів головних телеканалів.

Після цього Гринчук та Шанаган переїхали на іншу локацію, де їх і знайшли поліцейські.

Одразу після зйомок на Софійській, як завжди Red Bull і робить, на площу приїхала клінінгова компанія. Прибирання локації повинно було зайняти 3 доби. Всі, хто повилазили зі своїх нірок порозмазувати залишки гуми по площі, були просто статистами цього процесу,

– підкреслив дрифтер.

Невдовзі після публікації відео з поясненнями у своєму ютубі, Гринчук видалив запис.

Що відомо про дрифт на Софійській площі